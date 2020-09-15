Врач-нефролог назвала допустимую норму яиц в неделю

15.09.2020, 19:17, Разное

Врач-нефролог Анна Коробкина в интервью рассказала, сколько всего яиц можно употреблять в неделю. Этот продукт присутствует в рационе практически каждого россиянина, ведь является вкусным и вполне доступным.

Новые рекомендации ВОЗ говорят о том, что в неделю человек должен съедать не более трех яиц из-за наличия в них большого количества холестерина. Однако в то же время в продуктах имеется множества фосфолипидов, способных снижать его уровень.

Если у человека отсутствуют проблемы со здоровьем, то ему можно не отказывать себе в рыбе, мясе, твороге после поедания яиц утром. Таким образом, в неделю разрешается съесть до семи штук продукта. К тому же не является выходом замена куриных яиц на перепелиные, поскольку в них имеется еще более холестерина.

Яйца являются ценным продуктом для организма. Наряду с белком в нем содержатся витамины A, D, Е, фосфор, кальций, железо, фолиевая кислота, холин. Пожилые люди должны есть яйца, чтобы предотвратить развитие когнитивных нарушений, пишет издание «Ридус».