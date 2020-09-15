 

Россия создает базу биометрических данных своих боевиков на Донбассе

15.09.2020, 19:15, Новости дня

Командование вооруженных сил РФ создает базу биометрических данных своих боевиков на Донбассе. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные украинской разведки.

“Командование ВС РФ усиливает контроль над деятельностью соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск. С 12 сентября в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах продолжается работа комиссии штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ по проверке вопросов боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности личным составом”, – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в то же время сотрудники так называемого “министерства внутренних дел” российских оккупационных администраций под кураторством ФСБ РФ создают единую базу биометрических данных (дактилоскопического учета) военнослужащих российских оккупационных войск.

При этом дактилоскопированию подлежит весь личный состав соединений и частей оккупантов, за исключением кадровых военнослужащих ВС РФ, которые командированы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областей.

“В дальнейшем созданная база будет использоваться российскими спецслужбами для идентификации лиц при попытке несанкционированного оставления временно оккупированной территории и установления причастности к совершению преступлений”, – уточнили в оборонном ведомстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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