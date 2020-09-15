“Рынок ждал этого давно”. Фонд госимущества впервые выставил на продажу имущество спиртзавода

15.09.2020, 19:15, Новости дня

15 сентября на площадке “ProZorro.Продажі” разместили объявление о продаже отдельного имущества госпредприятия “Немировский спиртзавод”.

Как сказано в описании к лоту, речь идет об имуществе Немировского места ведения деятельности и хранения спирта, которое расположено в городе Немиров и на территории Медвежанского сельского совета Винницкой области.

Глава Фонда госимущества Украины (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в Facebook сообщил, что с этого объекта начинается масштабная приватизация спиртзаводов.

“Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность. Рынок ждал этого давно, критически требуя детенизации и демонополизации. И вот: 12 августа Кабмин утвердил необходимую для этого программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020–2023 годы. Поэтому Фонд госимущества переходит к реализации важнейшего аспекта программы – приватизации предприятий, входящих в ГП “Укрспирт” и государственного концерна “Укрспирт”, – написал он.

По словам Сенниченко, на первом этапе ФГИ получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов. По его словам, первый аукцион пройдет 15 октября – через месяц после его объявления.

Не зупиняємося СТАРТУЮТЬ АУКЦІОНИ З ПРОДАЖУ СПИРТЗАВОДІВТак, це довгоочікувана чудова новина. Сьогодні Фонд… Posted by Dmitry Sennychenko on Teisipäev, 15. September 2020

“Господа инвесторы, для приватизации государственных спиртзаводов созданы самые благоприятные условия. К лету 2021 спирт в Украине можно будет производить исключительно на спиртзаводе, купленном у государства на приватизационном аукционе. Ведь закон предусматривает, что разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий по производству спирта предоставляться только с 1 июля 2021 года. В настоящее время у вас все преимущества перед теми, чей спиртовой бизнес пока только в планах. Более того, государство защитило украинского производителя ограничением импорта спирта в Украине, которое будет действовать до 1 января 2024 года. Так что, господа инвесторы, ничего не планируйте на октябрь. График аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю”, – добавил он.