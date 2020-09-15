Свои порядочки – Личное мнение
15.09.2020, 19:14, Разное
Новая жена Павла Прилучного мадам Карпович, переехав к мужику в дом, не только стала хозяйкой в нём, но и заставила выставить недвижимость на продажу.
Я эту женщину понимаю — негоже боярыне жить в палатах, где шуровала бывшая.
Пара актёров даже не поехала в Сочи на Кинотавр — заняты переездом. Впрочем, и переезжать-то особо нечего — старая мебель новой мадам Карпович не нужна.
Всё, что напоминает о бывшей, следует уничтожить. Вдруг Павел совершал разврат на этом диване, в этой комнате, под этой картиной?
Необходимо срочно избавиться!
Дом Прилучного до сих пор в залоге — кажется, по ипотеке. На момент покупки он стоил немыслимых 180 миллионов рублей.
Продать сегодня, в кризис, за такую сумму жильё невозможно. Но разве женщины не стоят дороже денег?
Пара переезжает в дом друзей. Как продадут гнездо разврата с бывшей, купят новый.
Не знаю точно, есть ли в психиатрии такой диагноз, но поведение мадам Карпович напоминает мне сказку Пушкина о бабке, которой всё было мало.
И как бы оно даже правильно — стереть прошлое. Очень хочется не думать, не знать, что было у мужа в жизни. Чужие дети? Возьму их в охапку, пусть станут своими. И в дом перееду, стану тут полноправной хозяйкой.
Но почему на меня смотрят так подозрительно цветочки с обоев? Ах, да — они же были свидетелями бывшей жены!
Содрать. Перекрасить. Продать, не выдержав. Если это — не психиатрия, то что тогда?
Признавайтесь, бесит вас прошлое ваших партнёров? Как справляетесь с этим? Заставляли сжигать фотографии бывших?
Источник: Лена Миро
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