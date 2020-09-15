Свои порядочки – Личное мнение

15.09.2020, 19:14, Разное

Новая жена Павла Прилучного мадам Карпович, переехав к мужику в дом, не только стала хозяйкой в нём, но и заставила выставить недвижимость на продажу.

Я эту женщину понимаю — негоже боярыне жить в палатах, где шуровала бывшая.

Пара актёров даже не поехала в Сочи на Кинотавр — заняты переездом. Впрочем, и переезжать-то особо нечего — старая мебель новой мадам Карпович не нужна.

Всё, что напоминает о бывшей, следует уничтожить. Вдруг Павел совершал разврат на этом диване, в этой комнате, под этой картиной?

Необходимо срочно избавиться!

Дом Прилучного до сих пор в залоге — кажется, по ипотеке. На момент покупки он стоил немыслимых 180 миллионов рублей.

Продать сегодня, в кризис, за такую сумму жильё невозможно. Но разве женщины не стоят дороже денег?

Пара переезжает в дом друзей. Как продадут гнездо разврата с бывшей, купят новый.

Не знаю точно, есть ли в психиатрии такой диагноз, но поведение мадам Карпович напоминает мне сказку Пушкина о бабке, которой всё было мало.

И как бы оно даже правильно — стереть прошлое. Очень хочется не думать, не знать, что было у мужа в жизни. Чужие дети? Возьму их в охапку, пусть станут своими. И в дом перееду, стану тут полноправной хозяйкой.

Но почему на меня смотрят так подозрительно цветочки с обоев? Ах, да — они же были свидетелями бывшей жены!

Содрать. Перекрасить. Продать, не выдержав. Если это — не психиатрия, то что тогда?

Признавайтесь, бесит вас прошлое ваших партнёров? Как справляетесь с этим? Заставляли сжигать фотографии бывших?