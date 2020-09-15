Мнение: Перехваты американских самолетов у российских границ

15.09.2020, 19:10, Разное

Перехваты самолетами ВКС РФ стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков США и НАТО у границ РФ за последние несколько дней.

Перехват стратегических бомбардировщиков B-52 над Черным морем.

Перехват стратегического бомбардировщика B1 Lancer над Беринговым морем.

Сопровождение самолетов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.

За последние месяцы число таких полетов (и соответственно, перехватов), существенно выросла.

PS. Стоит отметить, что США анонсировали развертывание на Аляске 150 самолетов F-22 и F-35 "для противостояния России и Китаю в Арктике".

Как не трудно догадаться, в перспективе, отношения США и РФ счастливо продолжат деградировать.