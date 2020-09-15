 

Правительство России предложило ввести удостоверение нелегального мигранта

15.09.2020, 19:08, Разное

Правительство внесло на рассмотрение законопроект, предусматривающей введение нового документа – удостоверения нелегального мигранта.

Предполагается, что все нелегалы должны будут получить его в семидневный срок после незаконного пересечения государственной границы по месту фактического пребывания.

– Сейчас есть такая тенденция, что многие нелегалы, как следует из самого этого слова, не регистрируются, пребывают вне законных рамок. Огромная группа людей выпадает из правового поля, – пояснили в кабмине. – И чтобы их туда включить, мы разрабатываем процедуру их регистрации в таком вот статусе.

Планируется, что иностранные гости, не вставшие на учет в рамках требуемых процедур, должны будут получить удостоверение нелегального мигранта в отделении МВД по месту жительства или работы. Для этого необходимо будет заполнить форму и указать в ней место нелегального проживания и незаконной трудовой деятельности, если таковая ведётся. Заполнить документ можно будет и на сайте Госуслуг, воспользовавшись гостевым доступом. Выпуск ID-карты будет занимать до двух недель, на этот период органы могут по требованию выдать справку, удостоверяющую личность нелегального мигранта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Никита Высоцкий признался, что никогда не относился к Марине Влади как к разлучнице

21.08 / Медики из Великобритании назвали семь предупреждающих симптомов рака легких

01.08 / Сын певицы Валерии рассказал о недостатках жизни в самом дорогом жилищном комплексе Москвы

27.08 / Мнение: Цель свиданий

06.09 / Эксперты объяснили, чем опасна езда с почти пустым баком

15.09 / Разведенная Полина Гагарина намекнула на роман с Сергеем Лазаревым

29.07 / Выучить назубок: 5 продуктов для укрепления зубов и десен

17.08 / Тодоренко показала видео с первыми словами своего маленького сына

03.08 / В Сети появилась ранее не опубликованная фотография принца Луи

18.08 / Якутский школьник случайно застрелил 11-летнего товарища из ружья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска