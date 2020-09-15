Правительство России предложило ввести удостоверение нелегального мигранта

15.09.2020, 19:08, Разное

Правительство внесло на рассмотрение законопроект, предусматривающей введение нового документа – удостоверения нелегального мигранта.

Предполагается, что все нелегалы должны будут получить его в семидневный срок после незаконного пересечения государственной границы по месту фактического пребывания.

– Сейчас есть такая тенденция, что многие нелегалы, как следует из самого этого слова, не регистрируются, пребывают вне законных рамок. Огромная группа людей выпадает из правового поля, – пояснили в кабмине. – И чтобы их туда включить, мы разрабатываем процедуру их регистрации в таком вот статусе.

Планируется, что иностранные гости, не вставшие на учет в рамках требуемых процедур, должны будут получить удостоверение нелегального мигранта в отделении МВД по месту жительства или работы. Для этого необходимо будет заполнить форму и указать в ней место нелегального проживания и незаконной трудовой деятельности, если таковая ведётся. Заполнить документ можно будет и на сайте Госуслуг, воспользовавшись гостевым доступом. Выпуск ID-карты будет занимать до двух недель, на этот период органы могут по требованию выдать справку, удостоверяющую личность нелегального мигранта.