Наблюдатели от Кубы и Венесуэлы нашли ровно по 1000 нарушений оппозиции в каждом регионе

15.09.2020, 19:02, Разное

Международные наблюдатели на выборах от Кубы и Венесуэлы досрочно отчитались о том, как прошёл Единый день голосования – такой казус следует из их протоколов. Согласно докладу иностранных специалистов, составленному в 14:02 13 сентября, оппозиция допустила в каждом из регионов страны ровно по 1000 нарушений, сами избиркомы в свою очередь по 0 нарушений.

По данным источников «Интерфакса», пообщавшимся с главами наблюдательных групп, спешка вызвана тем, что их обратные рейсы были намечены уже на завтрашнее утро. Иностранным делегатам необходимо было успеть закупить продукты и бытовые товары для своих семей, родственников и знакомых.

«В самолёте нам разрешено провозить до 50 кг ручной клади, а ещё есть места в багажном отделении. Весь наш дом сбросился перед моим вылетом, некоторые отдавали сбережённые зарплаты за 2 или 3 месяца, поэтому у меня теперь в сумме есть около 30 долларов. Я вернусь с консервами, мылом, картофелем и разбогатею, мне не нужно будет работать несколько лет», – заявил венесуэльский политолог Габриэль Кармона.

Отвечая на вопрос о выборах, наблюдатель был более краток.

«Выборы были очень хорошие. Оппозиция много нарушала, остальные не нарушали. Мы всё записали в протоколе по итогам мониторинга», – сказал он.