Ученые планируют создавать в лабораторных условиях полноценные человеческие организмы

15.09.2020, 18:53, Разное

Объединенный коллектив испанских и британских ученых разработал технологию, позволяющую создавать в лаборатории близкие к натуральным модели костей и органов человека, а в перспективе – целые человеческие организмы. По словам специалистов, инновационная методика направлена на привлечение к исследованиям выращенных симуляторов взамен живых людей и животных.

На первом этапе исследования эксперты, представляющие Институт медицинского силикона Инсигнео и Университет Рамона Льюля (Испания), разработали так называемую “кость на чипе”. Упомянутая конструкция имеет в своем составе пористый полимерный каркас и микрочип с живыми клетками, используемыми традиционно для генерации человеческих тканей в условиях лаборатории. Данный технологический элемент, в свою очередь, стал основой разработки специалистами Университета Шеффилда (Великобритания) профильной методики, по которой уже можно создавать множество трехмерных моделей человеческих органов, близких по свойствам к натуральным. В будущем же, после более углубленной проработки метода, в лабораторных условиях можно будет выращивать завершенные человеческие организмы.

Как пояснили ученые, разработка уже в настоящее время снизит объемы использования животных на стадии тестирования медицинских препаратов в процессе исследований. Кроме того, после достижения цели по возможности создания полноценных копий организма человека будет решен извечный вопрос, касающийся нравственной проблемы при проведении медицинских экспериментов с людьми. Об этом пишет MedicalXpress.