 

“Ежовая истеричка”: Лариса Гузеева рассказала о довольно оригинальном методе похудения

15.09.2020, 18:53, Разное

Популярная ведущая и актриса Лариса Гузеева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеопубликацию, в котором пояснила о своем оригинальном методе похудения. По словам знаменитости, он заключается во включении в рацион питания эксклюзивного деликатеса – морских ежей.
Как и любая представительница шоу-бизнеса, Лариса Гузеева постоянно следит за своим внешним видом, а в свете начинающихся съемок нового сезона телепередачи “Давай поженимся” подобное стремление является для ведущей очень актуальным. О том, каким образом она планирует достичь желаемого эффекта, телезвезда информировала в своих Stories. В частности, на выложенном видео она позирует рядом с большим ящиком, в котором находятся морские ежи. “Мы начали новый сезон “женилок”, и я решила так вот и похудеть, и покрасиветь, и постройнеть. Так что буду есть ежей, чего и вам желаю!” – раскрыла актриса секрет своей методики.

К слову, Гузеева пояснила и о том, что её привлекают не только целебные свойства упомянутого продукта, но и его вкусовые качества. “Я просто ежовая истеричка! Если можно было, я бы ела ежей на завтрак, обед и на ужин”, – призналась она подписчикам.



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