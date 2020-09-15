Максим Галкин втайне снял загорающую Аллу Пугачеву в купальнике: Поклонники в восторге

15.09.2020, 18:53, Разное

Телеведущий Максим Галкин тайком снял загорающую супругу в купальнике. Фото 71-летней Примадонны привело поклонников артистки в восторг.

Максим Галкин вот уже много лет счастлив в браке с Аллой Пугачовой. Союз юмориста и певицы вопреки всем прогнозам злопыхателей, оказался прочным, пара вместе воспитывает сына и дочку, которые в этом году пошли в школу. Как известно, между Пугачевой и Галкиным разница в 27 лет, но это не мешает артистам радоваться жизни вместе, хозяин замка в Грязи часто выкладывает в Сеть фото их общих детей. Недавно телеведущий решил продемонстрировать публике также великолепную физическую форму своей возлюбленной. Галкин тайком от жены снял ее в то время, как Пугачева загорала, расположившись на шезлонге. На фото у Примадонны волосы с легкой небрежностью собраны на затылке, певица одета в черный купальник слитного кроя.

Стоит отметить, что в этом году Народной артистке исполнился 71 год, однако она по-прежнему выглядит великолепно. Ее стройность восхитила фанатов артистки, хотя, как прокомментировал публикацию сам Максим Галкин, фотографироваться Алла Борисовна не любит. При этом некоторые подписчики страницы комика все же допустили, что Пугачева готовилась к фотосессии, поскольку немного грима у нее на лице все же есть.

Также некоторые фолловеры предположили, что кудри у певицы все же накладные. Может быть, из-за этого звезда не попросила мужа удалить снимок, под которым собралось столько лайков и комплиментов. Несмотря ни на что, поклонники сошлись во мнении, что даже спустя десятилетия артистка не утратила своей природной красоты и обаяния. Как пишет «Политэксперт», Пугачева каждое лето уже много лет отдыхает в латвийской Юрмале, возможно, снимок напомнил ей о пляже балтийского побережья.