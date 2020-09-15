Мнение: О шокирующих подробностях спецоперации по прикрытию «Новичка»

15.09.2020, 18:40, Разное

Неожиданное развитие злободневной темы.

Где-то на просторах Сети нашлись шокирующие кадры, как агенты одной спецслужбы подкладывают неизвестное токсичное вещество предположительно в нижнее бельё Того-чью-фамилию-не-называют-в-Кремле. О том, что применяется именно нечто ядовитое, свидетельствует костюм химзащиты на неизвестном отравителе.

Какое низкое коварство, однако! Вот же оно – во всей красе на заглавной картинке…

Ну а теперь – серьёзно.

После того, как в Инстаграме одной чудесно выздоровевшей персоны появилось милое семейное фото, а блогеры начали кто в лес, кто по дрова выражать свои мысли по поводу нежданного чуда, произошло нечто странное. В #ЖЖ на полную мощность включилась #цензура. Все посты по этой теме внезапно и тотально оказались выпилены из общего рейтинга записей и перенесены в рубрику Другое. Причём некоторые – вручную.

То есть, это не было технической ошибкой искусственного интеллекта, распределяющего посты по категориям, а оказалось целенаправленным действием кого-то конкретного и живого. Вероятно, совершёным по чьему-то указанию, судя по несколько замедленной реакции неизвестных публике цензоров.

Вопрос – по чьему?

Cui prodest?

И о чём неопровержимо свидетельствует такая спецоперация?