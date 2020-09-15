Тайна древнеримских «Врат в ад»

15.09.2020, 18:06, Разное

Международная группа ученых утверждает, что, вероятно, нашла рациональное объяснение тому, как древнеримские священнослужители ухитрялись проходить невредимыми через так называемые «Врата в ад», в то время как животные, приносимые жрецами в жертву, падали замертво, словно по мановению волшебной палочки.

Подобные культовые сооружения, находившиеся, как правило, рядом с храмами, были обнаружены во многих точках Средиземноморья. Согласно выводам специалистов, таинственные смерти связаны с местными геологическими процессами, то есть никакая мистика здесь не замешана.

Ученые исследовали каменный вход в небольшую пещеру на территории древнего турецкого города Памуккале. «Врата в ад» были продолблены в свое время в одной из стен, окружавших прямоугольную арену. В данном месте под названием Плутониум 2200 лет назад располагались храм и сиденья для посетителей. Это геологически активная зона с интенсивными термальными источниками, где через разлом до сих пор выбрасывается углекислый газ. Именно диоксид углерода, по мнению экспертов, был виновен в смертях жертвенных животных. Сообщается, что здесь и сейчас погибают на месте птицы, подлетающие слишком близко к разлому в земле. Однако почему же углекислота никак не воздействовала на жрецов?

Специалисты измерили уровень двуокиси углерода на бывшей арене и с удивлением обнаружили, что в светлое время суток солнце рассеивает углекислоту. А вот ночью ее концентрация поднимается существенно выше. Исследователи определили, что на рассвете уровень углекислого газа поднимается на высоту полуметра над землей. Этого, дескать, достаточно для того, чтобы в течение считанных минут умертвить животное. Однако чем выше расстояние от пола, тем меньше концентрация этого газа в воздухе. Таким образом, высокий человек (а жрецы были достаточно рослыми) мог с легкостью находиться здесь, не получая отравления. Для зрителей, которым не раскрывался секрет этого фокуса, происходившее выглядело как настоящее чудо.

Тем не менее, с такими выводами не согласны итальянские эксперты из Университета Саленто, которые и открыли Плутониум 7 лет назад. Итальянцы обнаружили рядом с «Вратами в ад» древние лампады, из чего заключили, что жрецы приходили сюда и в темное время суток, когда уровень углекислого газа был чрезвычайно опасен даже для людей. Естественно, никаких противогазов священники в Древнем Риме не носили…