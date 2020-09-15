 

В России закрылся последний завод по ручной очистке семечек

15.09.2020, 6:06, Разное

ООО «АгроСоюз» объявил о закрытии последнего в стране завода по ручной очистке семечек.

Предприятие было основано в Ростове-на-Дону большевиками в 1917 году и в лучшие времена перерабатывало до 20 тонн семян в неделю. После распада СССР темпы производства снизились, но позволяли заводу функционировать.

– К сожалению, мы больше не можем поддерживать высокие темпы производства очищенных семечек. Раньше пропускная способность наших рабочих была примерно 9 тонн семян в неделю, сейчас же она значительно ниже, к тому же увеличились затраты на больничные, самые частые травмы — мозоли на руках и сколы зубов. В отчетах за последний квартал доля потерянных или случайно съеденных семян достигла почти одной тонны. Мы уже пытались вводить новые технологии производства, купили и надрессировали сотню джунгарских хомяков, поначалу животные даже обошли по производительности людей, но уже через год вся хомячья бригада умерла от старости. Теперь, мы приняли решение закрыть завод, — пояснил директор компании Иван Тырков.

Как отмечается, из-за закрытия производства более тысячи человек остались без работы.

– И что вы нам прикажете теперь делать? Лично я больше ничего не умею. Я более 30 лет проработал в этой отрасли, завод давал рабочие места, полный соцпакет, шелуху могли забирать домой. Но больше всего я переживаю за молодежь, куда теперь идти работать ушедшим после девятого или юристам? – возмущается бывший рабочий завода Ярослав Казимиров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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