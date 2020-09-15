 

Ученые: Коронавирус может приобрести сезонную форму распространения

15.09.2020, 18:17, Разное

Катарские исследователи провели исследование на предмет изучения особенностей коронавируса в свете его распространения в разные времена года. По словам исследователей, SARS-CoV-2 способен стать сезонной инфекцией, однако лишь спустя определенное время.
Ученые, представляющие Университет Катара, напомнили, что способность вирусов к выживаемости в окружающем воздухе и на поверхностях, как правило, имеет зависимость от сезона из-за изменения температурного и влажностного режимов. Однако коронавирусная инфекция имеет существенное отличие от других респираторных вирусов ввиду высокой скорости её передачи, обусловленной низким уровнем развития коллективного иммунитета популяции. В настоящее время распространение SARS-CoV-2 обладает устойчивой актуальностью и в летние месяцы, в отличие от гриппа и других подобных вирусов. Но, как полагают специалисты, после возникновения в обществе устойчивой коллективной сопротивляемости за счет естественных и медикаментозных факторов скорость передачи коронавируса пойдет на убыль и сделает предмет пандемии более зависимым от сезонных факторов.

Подобная тенденция, в частности, наблюдается у других модификаций коронавируса, таких как NL63 и HKU1 – эти патогены имеют сезонные особенности циркуляции, подобные гриппу. Об этом пишет Frontiers in Public Health.



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