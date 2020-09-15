Ученые: Люди опережают древние вулканы по выбросам парниковых газов в 10 раз

15.09.2020, 18:17, Разное

Ученые в Колумбийском университете провели исследование, позволившее выяснить, что люди в 10 раз опережают древние вулканы по выбросам парниковых газов. Климатологи насторожены результатами новой работы, поскольку в скором будущем из-за большого количества углекислого газа, попадающего в атмосферу из-за человеческой деятельности, Землю ожидает экологическая катастрофа.

Согласно данным исследователей, опубликованным в статье журнала Proceedings of National Academy of Science, 55,5 млн лет назад в океан попали почти 15 квадриллионов метрических тон углерода. Этот процесс происходил на протяжении импульсов, которые продолжались 4-5 тысяч лет. В результате огромного количества парникового газа, оказавшегося в атмосфере, климат Голубой планеты пострадал не сильно, поскольку среде удалось адаптироваться к выделению парниковых газов, длившегося тысячелетиями.

По словам специалистов, начавшееся 50 млн лет назад потепление на Земле было вызвано выбросами вулканов, чья активность могла быть связана с формированием Исландии. На сегодняшний день человеческая деятельность приводит к меньшим выбросам углекислого газа в атмосферу, в отличие от активных когда-то вулканов, однако сам процесс происходит намного быстрее. После сравнения количества выбросов парниковых газов в древности и сейчас, климатологи обнаружили, что нынешние показатели в 10 раз больше.

Для измерения уровня углекислого газа во время периода под названием Палеоценово-Эоценовый термальный максимум эксперты использовали фораминиферы. С помощью древних морских организмов с раковинами ученым удалось узнать более точную концентрацию углекислого газа, по сравнению с показателями, полученными во время применения предыдущих методов.