 

Исследование: Сверхурочная работа является причиной появления избыточного веса

15.09.2020, 18:17, Разное

Группа ученых из Бельгии, Швеции и Финляндии провела исследование, подтвердившее, что сверхурочная работа является причиной появления избыточного веса у людей. В рамках работы были проанализированы данные более 120 тысяч добровольцев.
Согласно результатам нового исследования, опубликованным в статьях профильных изданий International Journal of Obesity и Nature, среди участников у половины не было лишних килограммов, однако по прошествии четырех лет практически каждому пятому работнику пришлось столкнуться с ожирением или избыточным весом.

Исследователи предполагают, что из-за ненормированного рабочего дня у людей, имеющих нормальный ИМТ, существенно повышается вероятность набора избыточного веса. Что касается полных сотрудников, то на их массе продолжительный рабочий день никак не отразился – они не набирали лишних калорий в процессе сверхурочной деятельности. Специалистам не удалось обнаружить причинно-следственных связей. По их мнению, немаловажную роль в этом, возможно, играет длительная сидячее положение, стрессы, нехватка времени для активного занятия спортом, неправильное питание, а также изменение пищевых предпочтений.



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