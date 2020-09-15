Фото молодого Реввы с голым торсом привело поклонников в восторг

15.09.2020, 18:12, Разное

Известный певец и актер Александр Ревва показал в Instagram архивное фото, на котором предстал с голым торсом. Фанаты сразу же пришли в восторг от снимка, о чем заявили в комментариях.

На обнародованной фотографии Александр Ревва позирует на пляже в черных очках от солнца. Шоумен выбрал позу, которая удачно подчеркивала контуры его накаченного тела. Артист предпочел не раскрывать свой возраст, поэтому предложил фолловерам угадать, когда было сделано это фото. В комментариях они предположили, что Ревве тогда исполнилось 17 лет, но присутствовали и варианты – 22-25 лет.

Поклонники не смогли не сделать комплименты внешнему виду артиста. Они заявили, что его тело выглядело идеально. К тому же Ревва ранее очень был похож на молодого Адриано Челентано.