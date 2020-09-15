 

Ольга Бузова показала трогательное фото с отцом

15.09.2020, 18:12, Разное

Известная российская певица и ведущая Ольга Бузова показала трогательное фото со своим отцом. Снимок в черно-белых цветах был сделан после недавнего концерта знаменитости в Москве.
Отец Игорь Бузов всегда старается поддерживать свою дочь. Если у него есть возможность, он посещает ее выступления в Москве. Концерт Бузовой был первым после карантина. На нем певица исполнила, в том числе, свои новые песни.

В комментариях пользователи отметили, что сначала испугались, когда увидели в ленте черно-белое фото Бузовой с отцом. Однако это не помешало им оставить под постом множество положительных комментариев.

Изображение взято с: Instagram @buzova86
Напомним, что родители Ольги Бузовой находятся в разводе. Ее отец живет и работает в Москве, а мать – в Санкт-Петербурге.



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