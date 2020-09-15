Разведенная Полина Гагарина намекнула на роман с Сергеем Лазаревым

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15.09.2020, 18:12, Разное

Разведенная Полина Гагарина намекнула на роман с коллегой. После развода с Дмитрием Исхаковым певица подыграла слухам об ее отношениях с Сергеем Лазаревым.
После расставания с модным фотографом исполнительница снова стала одной из самых завидных невест России. Журналисты и блогеры сразу же принялись пристально следить за личной жизнью артистки, чтобы первыми узнать, кто же станет ее избранником. Ряд СМИ сообщали о якобы романе Полины Гагариной с Сергеем Лазаревым. Сама певица, видимо, решила подогреть подобные слухи, об этом говорит опубликованное недавно на странице профиля Сергея Лазарева в соцсети Instagram совместное фото. На снимке он сидит за столиком в компании украинской певицы Ани Лорак и российской поп-дивы Полины Гагариной.

При этом Гагарина нежно положила голову на плечо артиста, что вызвало у фанатов еще больше уверенности в их более, чем просто дружеских отношениях. Звезды российской эстрады вместе присутствовали на дне рождения генерального директора телеканала Муз-ТВ. Стоит отметить, что и Лазарев считается одним из самых перспективных женихов страны. Певец воспитывает двоих детей, однако о мамах малышей ничего не известно. Гагарина же оформила развод с Исхаковым только в мае текущего года.

Стоит отметить, что ранее Лазареву молва приписывала роман с Ани Лорак. Теперь же многие заподозрили артиста в отношениях с Гагариной. По даннным «Инфореактора», девушка вела себя достаточно фривольно, часто стараясь обнять певца. «Слово и дело» сообщает, что подписчики обеих звезд назвали их очень сильными вокалистами и прекрасной парой, в шутку вопрошая, когда состоится свадьба. На этот вопрос ни Лазарев, ни Гагарина не ответили.



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