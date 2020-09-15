Мнение: Дед пытался выбросить внука из окна

15.09.2020, 18:10, Разное

Старый пьяный чертила из Сургута, в очередной раз повстречавшись со своей внутренней белкой, решил скинуть с окна своего двухлетнего внука.

По словам очевидцев, шизнутый дед схватил ребёнка за ноги и размахивал им из окна на пятом этаже. Благо, соседи вовремя подсуетились и тормознули проезжавших мимо копов.

Сотрудники тут же навестили дедулю, предварительно выломав ему дверь (а могли бы и челюсть). Внук уже сидел в одной из комнат под сушилкой для белья, ему вызвали врачей.

Пьяного «воспитателя» задержали. Ему может грозить два года тюрьмы за угрозу убийством.

Родителям ребёнка, по всей видимости, теперь предстоят беседы с органами опеки. Отец ребёнка в это время был на работе, а мать ушла в магазин, оставив сына в экстремальных условиях.

Если уж нарожали детей, так берегите их что ли. Не оставляйте с дедом-алкашом. Хотя может родители и сами бухают, не знаю. Тогда вообще все плохо.