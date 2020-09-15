 

Москвичам пообещали «старое» бабье лето

15.09.2020, 18:08, Новости дня

Классического бабьего лета, которое идет с начала до середины сентября, в этом году в Москве не было, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Однако, по его словам, скоро может начаться «старое» бабье лето.

«После мощного вторжения холода, которое произойдет с пятницы и погрузит нас дней на пять в капитальный холод, есть вероятность, что этот холод вдохнет жизнь в скандинавский антициклон – и он распространит сферу своего влияния стран северной Европы на европейскую территорию России», – передает его слова РИА «Новости».

«Это будет похоже на Старое Бабье лето, оно начнется после 23-24 сентября. Там и температуры уже не те: плюс 1 – плюс 6 ночью, плюс 11 – плюс 16 днем», – отметил Тишковец.

Напомним, лето 2020 года признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Северном полушарии.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об аномально теплой погоде в начале сентября.



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