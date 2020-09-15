Трамп раскритиковал СМИ за невнимание к его выдвижению на Нобелевскую премию

15.09.2020, 18:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские СМИ проигнорировали сообщение о выдвижении его на Нобелевскую премию мира.

«Многие считали, что соглашение между Израилем и ОАЭ было невозможно. Но что бы мы ни предпринимали, для некоторых лживых СМИ это не имеет значения. Не хочу хвастаться, но я был выдвинут на Нобелевскую премию за выработку двух соглашений, второе – это между Косово и Сербией, и это даже не упомянули в вечерних выпусках новостей», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал Fox News.

Трамп вспомнил, что, когда на премию «был выдвинут Обама, хотя он не сделал ничего особенного, однако информация была во всех новостях».

Ранее сообщалось, что депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. В своем письме Нобелевскому комитету о выдвижении Трампа на премию Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.