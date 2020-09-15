Навальный вернулся в соцсети, рассказав о своем самочувствии

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15.09.2020, 18:05, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный во вторник опубликовал первый после отравления пост в «Инстаграме», рассказав подписчикам о своем самочувствии.

«Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», – написал он.

В понедельник берлинская больница «Шарите», в которой Навальный проходит лечение, сообщила, что пациент начал ненадолго вставать с постели.

Также в понедельник специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили выводы Германии о том, что Навальный был отравлен с помощью разработанного в СССР нервно-паралитического агента «Новичок».

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии, после выздоровления Навальный планирует вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность.

44-летний оппозиционер был доставлен в Германию через два дня после того, как ему стало плохо во время внутреннего перелета по России.



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