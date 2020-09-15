 

Ученые научились предотвращать COVID-19?

15.09.2020, 17:59, Разное


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В исследовании, опубликованном в журнале Cell, описывается крошечный компонент антитела, который показал высокую эффективность в лечении коронавируса в ходе испытаний на мышах и хомячках. Он был обнаружен среди более чем 100 миллиардов «приманок» для белка-шипа SARS-Cov-2. Выделенная биомолекула была использована для создания препарата под названием Ab8, имеющего терапевтический и профилактический эффект против инфекции.

Благодаря своим размерам — в десять раз меньше обычных антител, – этот компонент легко и быстро распределяется в тканях организма, эффективно нейтрализуя патоген. При этом ее можно вводить разными способами, в том числе с помощью ингаляций. Авторы исследования подчеркнули, что компонент антитела не связывается с клетками антитела, что гарантирует отсутствие побочных эффектов у препаратов с его содержанием.

Что особенно важно, Ab8 может быть использован не только для лечения начальной стадии заболевания, но и для его предотвращения, в том числе у тех людей, которые никогда не сталкивались с коронавирусом и не имеют иммунитета к нему.

Отметим, что это не первый препарат, который рассматривается в качестве потенциальной терапии для лечения легкого течения COVID-19. В июне американский фармгигант Gilead Sciences заявил о клинических испытаниях ремдесивира в форме ингаляций. Это позволит лечиться пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 в домашних условиях. Известно, что противовирусные препараты наиболее эффективны на ранней стадии заболевании, когда патоген еще не распространился в организме.

«Для пациентов из группы риска особенно важно начать лечение до того, как заболевание прогрессирует. Это поможет многим из них вообще избежать госпитализации», – заявил генеральный директор Gilead Sciences Дэниэл О’Дэй (Daniel O’Day).



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