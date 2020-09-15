Названы две причины высокой явки в единый день голосования

15.09.2020, 17:48, Новости дня

«Новые формы волеизъявления позволяют избирателям проголосовать на выборах с меньшими затратами сил и времени, практически не отвлекаясь от работы или домашних забот», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, говоря о высокой явке в ходе прошедшего в РФ единого дня голосования (ЕДГ).

«Достаточно высокая явка была предопределена двумя вещами: трехдневной формой голосования и вовлеченностью молодежи, которую привлекло электронное голосование. При этом в ходе ЕДГ через интернет голосовала не только молодежь, но и люди старшего поколения, которые из-за коронавируса активно использовали компьютеры», – сказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, новые формы волеизъявления позволяют избирателям проголосовать на выборах с меньшими затратами сил и времени, практически не отвлекаясь от работы или домашних забот.

«Что касается регионов, то некоторые «сюрпризы» были в Иркутской и Архангельской областях, где многие ждали протестного голосования и низкой явки. Но эти опасения не подтвердились: просто явка была чуть ниже на фоне остальных регионов. Зато по другим регионам явка была в районе 70-80%, что позволило некоторым врио губернаторов добиться высоких результатов», – заключил Журавлев.

Напомним, политолог Олег Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что главные мифы оппозиции по поводу Единого дня голосования (ЕДГ) были развенчаны, потому что явка, легитимность и представительность на выборах оказались на более чем достойном уровне.

Ранее в Общественной палате РФ по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы 11-13 сентября прошли спокойно.