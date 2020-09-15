 

“Наконец-то что-то другое”. В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже

15.09.2020, 17:35, Новости дня

Фан-клуб украинской певицы Тины Кароль на своей странице в Instagram обнародовал снимок, на котором артистка запечатлена в одежде черного цвета – латексных лосинах, кожаной куртке и блузке в белый горох. 

Певица позирует в кадре, лежа на столе с поднятыми ногами. Отмечается, что фото были сделаны для издания Vogue. 

“Ну наконец-то что-то другое, эффектно и очень идет Тине!” – высказались пользователи сети. 

“Красавица”, – прокомментировали фото подписчики фан-страницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Я не боюсь неудач. Всегда лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Если свернешь не в тот поворот – развернись и иди дальше. Но, может, как раз в том переулке – грааль?» —Тина Кароль #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 14 Сен 2020 в 8:01 PDT

На своей странице в Instagram Тина Кароль также обнародовала фото, сделанное для  украинского журнала Vogue, на котором запечатлена фотографом Грегом Свалесом в черном платье с оголенной спиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Photo: Greg Swales @gregswalesart by @vogue_ukraine Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc (c) @vogue_ukraine, New-York, 2020 #tinakarol #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 15 Сен 2020 в 12:22 PDT

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна”, получив специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

08.09 / СМИ сообщили о похищении еще одной соратницы белорусской оппозиционерки Тихановской

31.07 / О вине Китая в распространении коронавируса заявили 80% американцев

01.09 / Экспедиция СФ сделала географические открытия на Новой Земле

06.09 / До конца года компания Microsoft удалит Flash-модули из своих браузеров

18.07 / Решить проблему изменения климата могут скалы

12.07 / “Каждый фейк имеет свое имя”. Мендель прокомментировала материал, в котором ее назвали беременной от Зеленского

08.07 / В Киеве задержали куратора боевиков “ДНР”. Созданное им подразделение причастно к крушению рейса MH17

14.09 / Рубль вырос к доллару

05.09 / Москвичам сказали, когда наступит бабье лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска