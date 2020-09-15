“Наконец-то что-то другое”. В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
15.09.2020, 17:35, Новости дня
Фан-клуб украинской певицы Тины Кароль на своей странице в Instagram обнародовал снимок, на котором артистка запечатлена в одежде черного цвета – латексных лосинах, кожаной куртке и блузке в белый горох.
Певица позирует в кадре, лежа на столе с поднятыми ногами. Отмечается, что фото были сделаны для издания Vogue.
“Ну наконец-то что-то другое, эффектно и очень идет Тине!” – высказались пользователи сети.
“Красавица”, – прокомментировали фото подписчики фан-страницы.
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«Я не боюсь неудач. Всегда лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Если свернешь не в тот поворот – развернись и иди дальше. Но, может, как раз в том переулке – грааль?» —Тина Кароль #тинакароль
На своей странице в Instagram Тина Кароль также обнародовала фото, сделанное для украинского журнала Vogue, на котором запечатлена фотографом Грегом Свалесом в черном платье с оголенной спиной.
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Photo: Greg Swales @gregswalesart by @vogue_ukraine Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc (c) @vogue_ukraine, New-York, 2020 #tinakarol #тинакароль
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна”, получив специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
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