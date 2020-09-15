 

Крис Эванс объяснил поклонникам публикацию интимного фото

15.09.2020, 17:14, Разное

В прошлые выходные поклонники обсуждали оплошность, которую допустил Крис Эванс, опубликовав в Instagram запись экрана своего телефона с интимным фото. Несмотря на то, что Stories актер удалил очень быстро, он объяснил, что это было такое.
В галерее был снимок, на котором запечатлено мужское достоинство. Фолловеры терялись в догадках и изобретали по этому поводу мемы. Однако Крис Эванс не растерялся и написал в микроблоге Twitter, что ему удалось привлечь внимание, поэтому он «призывает всех идти 3 ноября на президентские выборы и отдать свой голос».

Буквально за несколько часов публикация актера набрала свыше 400 тысяч «лайков». Подписчики подумали, что это был тщательно продуманный план. Однако нашлись и те, кто похвалил Криса Эванса за креативность выхода их такой пикантной ситуации. Над знаменитостью пошутил Марк Руффало, который является его коллегой по киновселенной Marvel. Он отметил, что «пока у власти находится Трамп, Эвансу нечем себя опозорить», намекая на размер мужского достоинства.



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