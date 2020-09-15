Ученые из США рассказали о выражении лица флиртующей женщины

15.09.2020, 17:14, Разное

Ученые из США в ходе исследования выяснили, какое выражение лица присуще флиртующей девушке. Эксперты рассказали, что заинтересованность в мужчине проявляется в позах, жестах и взгляде женщины.

Существует довольно мало исследований на тему флирта. По этой причине научные сотрудники, представляющие Канзасский университет, захотели провести эксперимент. Они решили узнать, свойственно ли для флирта определённое выражение лица, с помощью которого жительница демонстрирует повышенное внимание к мужчине. Специалисты предложили профессиональным актрисам и добровольцам изобразить заинтересованность в представителе сильного пола или сделать это по имеющимся инструкциям.

Эксперты выяснили, что у некоторых женщин получалось справляться с полученной задачей намного эффективнее, чем у других. При этом большое количество мужчин могут различить выражение женского лица, которое указывает на флирт. Но не все они способны справиться с этой задачей. Учёные применили систему кодирования мышечных действий лица для классификации морфологии «выражения кокетства». Им удалось установить, что с помощью повернутой и немного наклоненной вниз головы, легкой улыбки и взгляда в сторону мужчины дама пишет об заинтересованности в общении с ним.

Согласно утверждению психологов, существуют и иные признаки, указывающие на флирт. К примеру, если жительница поправляет волосы, облизывает или надувает губы, опускает глаза, направляет короткие взгляды в сторону мужчины и часто моргает. При флирте обоих полов наблюдается оживленность, частый смех, больший интерес друг к другу, скрещенные ноги в направлении собеседника и прикосновения.