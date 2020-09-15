 

Сестра Ефремова рассказала, что для него страшнее тюрьмы

15.09.2020, 17:14, Разное

Сестра актера Михаила Ефремова рассказала, что для него гораздо страшнее тюрьмы. Она считает, что знаменитость реальным сроком в колонии не наказали. Напротив, пострадают зрители, которые не увидят его в кино и на сцене театра.
Анастасия Ефремова считает Михаила Ефремова «подарком» всем людям. Страну на определенное время лишили одного из лучших артистов. В интервью изданию “СтарХит” она рассказала, что брат достойно перенесет наказание, если будет предоставлена возможность для досуществления творческой деятельности. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, являлись для актера действительно страшными, поскольку власти ввели режим самоизоляции.

На оглашение приговора Михаил Ефремов пришел с папкой, где лежал текст пьесы. Актера направили в СИЗО №5 «Водник», где имеется самый большой актовый зал в Москве. Там у него будет возможность выступать. Ефремов уже пообещал начальнику изолятора прочитать пьесу.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, которое повлекло за собой смерть человека. Ефремов не согласен с решением суда. Он намерен в учреждениях высшей инстанции оспорить приговор.



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