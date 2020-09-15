 

Помощник Трампа призвал американцев запасаться патронами

15.09.2020, 17:08, Новости дня

Сторонники президента США Дональда Трампа после выборов главы государства в ноябре должны быть готовы к росту насилия и запастись патронами, сообщил ответственный за связи с общественностью в министерстве здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто.

Он в своем видео на Facebook обвинил Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в том, что в них скрывается «отряд сопротивления», который задумал заговор против Трампа, даже если такая оппозиция приведет к росту жертв от коронавируса.

Капуто утверждает, что сотрудники CDC «выбираются из своих спортивных штанов только для того, чтобы встретиться в кафе», где они строят планы «атак на Дональда Трампа».

«Среди работающих на наше правительство ученых есть те, кто не хочет, чтобы Америка поправлялась до тех пор, пока Джо Байден не станет президентом», – передает слова чиновника RT со ссылкой на The New York Times.

«Позволить людям умирать, чтобы получить возможность сменить президента, — это тяжкий грех», – сообщил Капуто, добавив, что участники этого заговора «отправятся в ад».

Вместе с тем, помощник Трампа призвал сторонников американского президента быть готовыми к вооруженному восстанию. По его словам, Трамп одержит победу на выборах, однако Байден откажется признать эти результаты.

«Когда при инаугурации Дональд Трамп откажется уйти, начнется стрельба. Если вы владеете оружием, покупайте патроны, леди и джентльмены, потому что их будет трудно достать», – отметил Капуто.

Издание отмечает, что тон обращения чиновника был «глубоко зловещим».  Он заявил, что «по всей стране тренируются боевые отряды», чтобы дать вооруженный отпор второму сроку Трампа. «Вы понимаете, что им придется убить меня, и, к сожалению, я думаю, что дело идет именно к этому», – сообщил Капуто.

Ранее сообщалось, что ежеквартальные доходы американского производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson выросли более чем в два раза внутри США на фоне предстоящих президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков.

Отмечается, что продажи оружия исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов из-за того, что граждане опасаются возможных ужесточений ограничений на приобретение оружия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / В Беларусь не пустили главу белорусских католиков

05.08 / Россия решила отправить в Ливан госпиталь с врачами для помощи пострадавшим от взрыва

03.09 / Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

21.08 / «Это пик наглости» — мэр Засница ответил на санкционные угрозы США

14.07 / Ташкент взял под контроль ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ

25.07 / Несогласованная акция в поддержку Фургала собрала значительно меньше предыдущих

05.08 / Гривна подешевела к доллару и евро

12.08 / Намибия отвергла 10 млн евро от Германии за «раны» колонизации

01.07 / Власти Бостона решили убрать памятник Линкольну

12.08 / Минздрав сказал, кому надо сделать прививки от коронавируса в первую очередь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска