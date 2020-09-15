 

Музыка Моцарта оказалась полезной для больных эпилепсией

15.09.2020, 16:56, Новости дня

По мнению итальянских ученых, Вльфганг Амадей Моцарт был не только гениальным композитором. Оказывается ежедневное прослушивание его произведений оказывает полезное воздействие на здоровье человека, а также иногда – лечебный эффект.

Ученые провели ряд экспериментов и исследований, в процессе которых установили, что у больных эпилепсией, слушающих Моцарта периодически, значительно снижается частота приступов.

Речь идет о падении количества приступов на 30%, уточняют специалисты. Это очень много. Порой больному выписывают медикаменты, чтобы достичь примерно такого же результата. Ученые предполагают, что в произведениях Моцарта заложены особые ритмические структуры, которые положительно сказываются на мозговой деятельности.



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