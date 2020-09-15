Глобальное потепление ведет Землю к очередному температурному рекорду

15.09.2020, 16:56, Новости дня

На сей раз, наша планета получила шанс установить температурный рекорд последних 66 миллионов лет, утверждают исследователи из шести стран, занимающиеся проблемами глобального потепления.

Они отслеживают движения кривой CENOGRID, в которой за условный ноль приняты средние температурные показатели на нашей планете за 1961-1991 годы. Тщательное изучение изменений климата позволяет построить график средних температур на Земле с начала Кайнозойской эры.

Иначе говоря, вскоре мы будем знать обо всех ледниковых периодах и глобальных потеплениях, происходивших за последние 66 млн лет. Однако ученые опасаются, что именно в наше время планета готова обновить рекорд самой высокой температуры. Напомним, что ранее была построена кривая температуры за последние 34 млн лет.