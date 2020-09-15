 

Глобальное потепление ведет Землю к очередному температурному рекорду

15.09.2020, 16:56, Новости дня

На сей раз, наша планета получила шанс установить температурный рекорд последних 66 миллионов лет, утверждают исследователи из шести стран, занимающиеся проблемами глобального потепления.

Они отслеживают движения кривой CENOGRID, в которой за условный ноль приняты средние температурные показатели на нашей планете за 1961-1991 годы. Тщательное изучение изменений климата позволяет построить график средних температур на Земле с начала Кайнозойской эры.

Иначе говоря, вскоре мы будем знать обо всех ледниковых периодах и глобальных потеплениях, происходивших за последние 66 млн лет. Однако ученые опасаются, что именно в наше время планета готова обновить рекорд самой высокой температуры. Напомним, что ранее была построена кривая температуры за последние 34 млн лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Сибири

27.07 / В День ВМФ Путин пообещал оснастить флот сверхзвуковыми ракетами

25.06 / Россия заявила США о важности вывода американских войск из Европы

10.09 / Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым

15.07 / Мишустин разрешил возобновить диспансеризацию взрослых

27.08 / Число новых случаев коронавируса в Италии за сутки достигло майских показателей

13.07 / При падении Ан-2 в Нижегородской области погиб человек

10.09 / Колесникова заявила о готовности дать показания о попытке выдворения из Белоруссии

03.09 / США анонсировали дальнейшие шаги в связи с выходом из ВОЗ

08.07 / МГЕР провела тематические акции в День семьи, любви и верности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска