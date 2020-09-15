Сногсшибательная Тина Кунаки, изящная леди Китти Спенсер и другие гости показа Bvlgari в Риме

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15.09.2020, 16:55, Разное

Римский ювелирный дом пригласил гостей, в числе которых были Тина Кунаки, леди Китти Спенсер, Поппи Делевинь, Наталья Османн и другие, на живой показ высокого ювелирного искусства в пышном саду Палаццо Колонна. Для представления новых творений Barocko – с соблюдением всех необходимых мер безопасности – дом Bvlgari выбрал свой родной город Рим.

Тина КунакиТина Кунаки с братом ЗакариЛеди Китти СпенсерПоппи ДелевиньНаталья ОсманнПрежде чем попасть в сад и окунуться в мир Barocko, гости могли совершить экскурсию по Палаццо Колонна. После приветственного коктейля их ждал показ в стиле haute couture. Двадцать моделей вышли на подиум в знаковых произведениях коллекции, которые комментировал закадровый голос. Все действо проходило под живой аккомпанемент оркестра Римской Национальной академии Санта-Чечилия, старейшего музыкального заведения мира. Известная итальянская скрипачка Франческа Дего играла на драгоценной скрипке Франческо Руджери 1697 года.

После показа гостей пригласили на ужин в саду, где шеф-повар Эмануэле Скарелло удивил меню, специально созданным после изучения мира Bvlgari и его уз с миром барокко.

Вечер Bvlgari Показ Bvlgari Тина Кунаки и Джон КортахаренаАнна Кливленд, Жан-Кристоф Бабен и Лилли де Витгенштейн Анна Фольетта и Изабелла ФеррариНьевес АльваресЛюсия Сильвестри



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