 

Политолог: На прошедших выборах мы увидели полный провал технологии «умного голосования»

15.09.2020, 16:48, Новости дня

«Идеологи «умного голосования» заявляли о поддержке более тысячи кандидатов, а в итоге в региональные парламенты прошло только 6 человек. Этот проект совершенно не работает», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя результаты прошедшего единого дня голосования в России.

«На прошедших выборах мы увидели полный провал технологии «умного голосования» (УГ), но главное даже не в этом, – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Продолжается масштабная критика этого проекта со стороны самих оппозиционеров. Например, Борис Вишневский и Ксения Собчак выступили против «умного голосования», а Максим Кац заявил, что этот проект совершенно не работает». 

Собеседник напомнил, что идеологи «умного голосования» заявляли о поддержке более тысячи кандидатов, а в итоге в региональные парламенты прошло только 6 человек. Остальные 20, успех которых приписывают себе сторонники «умного голосования», одержали победы лишь потому, что принадлежат к другим партиям – «Справедливой России», КПРФ и так далее. «То есть, у сторонников Навального много шуму из ничего», – отметил Данилин. 

«В этой связи возникает вопрос: кого поддерживают участники «УГ» и на каких основаниях? Вовсю идут разговоры о том, что место в списке «УГ» можно купить. Если это действительно так – тогда очевидно, что этот проект рассчитан исключительно на сбор средств перед выборами в Госдуму. Печально, что подобные коммерческие технологии применяются в политике», – сказал эксперт.

«Кроме того, если мы посмотрим на итоги прошлогоднего «УГ», то увидим, что почти все победившие кандидаты голосуют так же, как и единороссы. Они оказались системными людьми, которые охотно и конструктивно сотрудничают с властями», – констатировал Данилин.  

«Учитывая все сказанное, можно смело утверждать, что на предстоящих выборах в Госдуму «УГ» работать не будет. Причин этому более чем достаточно. Во-первых, для сторонников «Справедливой России» и КПРФ лейбл «умное голосование» на кандидате играет «в минус». Во-вторых, кандидат с таким лейблом не сможет рассчитывать на поддержку местных администраций. Поэтому все кандидаты от системной оппозиции будут всячески избегать связей с «УГ», – прогнозирует эксперт.   

«Поэтому, как мне кажется, технология «умное голосование» – это полный ноль. Прошедшие региональные выборы лишь подтверждают это», – заключил Данилин.   

Ранее лидер партии «Родина» Алексей Журавлев назвал «политическим пиратством» и «тупым рейдерством» включение кандидатов партии на выборах в заксобрание Новосибирской области в списки так называемого «умного голосования», которое организуют сторонники блогера Алексея Навального.

«Только сейчас с большим удивлением узнали, что пара наших кандидатов на выборах в Новосибирской области числились, оказывается, в списках так называемого умного голосования. Занесены туда заочно, без всякого персонального согласия и тем более без согласования с руководством нашей партии», – написал Журавлев на своей странице в Facebook.

До этого с критикой «умного голосования» выступила телеведущая Ксения Собчак.

Политолог Анна Федорова рассказала газете ВЗГЛЯД, что «умное голосование» – это механистичная идея, работающая по принципу «голосуйте за того, кого вам назвали, и неважно, что это за человек». Она отметила очевидность провала этого проекта, а политолог Олег Бондаренко объяснил неудачу «умного голосования» в Томске и Новосибирске отсутствием единства в, так называемом, «демократическом лагере».



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