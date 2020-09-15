 

Путин поздравил ветеранов российской санэпидемслужбы

15.09.2020, 16:42, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов российской санитарно-эпидемиологической службы с 98-летней годовщиной ее создания, особо подчеркнув заслуги тех, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.

«Пятнадцатого сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы. Созданная еще в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность ее развития, ее исторических традиций», – сказал Путин во время видеоконференции по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

Глава государства добавил, что РФ по праву гордится именами ученых и врачей, стоявших у истоков отечественной санэпидемиологической школы, передает РИА «Новости».

«Я хочу поздравить ветеранов службы. И особые слова – тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны», – сказал президент.

Путин добавил, что сегодня «тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере» – это врачи- эпидемиологи, микробиологи и гигиенисты.

«Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции», – подчеркнул Путин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила президента. «Позвольте сказать вам огромное спасибо. Совершенно необыкновенный подарок моим коллегам, которые с начала года (работают) в круглосуточном дежурстве. Высочайшая оценка, которую вы нам дали, безусловно, обязывает, и мы обязательно только усилим действия», – сказала она.

Напомним, во вторник Путин в формате видеоконфиренции открыл два новых медицинских центра, построенных силами Минобороны в Псковской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Путин также заслушает доклад о ходе строительства еще одного такого объекта в Туве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Захарова предостерегла Еврокомиссию от сравнений СССР с нацистской Германией

17.08 / Лукашенко рассказал о желании Меркель «поговорить»

27.07 / Раскрыта личность защитника Дегтярева от провокатора

27.08 / Новые iPhone SE будут собирать на индийском заводе

08.07 / В Конгрессе США предложили увеличить помощь Украине на 25 млн долларов

09.08 / France 24 – 10 суток за Цоя — в Минске задержали диджеев за протест на концерте

09.07 / Названы причины прорыва дамбы в Подмосковье

27.08 / На Кубани обсудили проведение форума «Сильные идеи для нового времени»

06.09 / Белорусская оппозиция хочет наладить отношения с ЕС, но не за счёт связей с Москвой

20.07 / Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска