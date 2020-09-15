Путин поздравил ветеранов российской санэпидемслужбы

15.09.2020, 16:42, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов российской санитарно-эпидемиологической службы с 98-летней годовщиной ее создания, особо подчеркнув заслуги тех, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.

«Пятнадцатого сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы. Созданная еще в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность ее развития, ее исторических традиций», – сказал Путин во время видеоконференции по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

Глава государства добавил, что РФ по праву гордится именами ученых и врачей, стоявших у истоков отечественной санэпидемиологической школы, передает РИА «Новости».

«Я хочу поздравить ветеранов службы. И особые слова – тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны», – сказал президент.

Путин добавил, что сегодня «тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере» – это врачи- эпидемиологи, микробиологи и гигиенисты.

«Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции», – подчеркнул Путин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила президента. «Позвольте сказать вам огромное спасибо. Совершенно необыкновенный подарок моим коллегам, которые с начала года (работают) в круглосуточном дежурстве. Высочайшая оценка, которую вы нам дали, безусловно, обязывает, и мы обязательно только усилим действия», – сказала она.

Напомним, во вторник Путин в формате видеоконфиренции открыл два новых медицинских центра, построенных силами Минобороны в Псковской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Путин также заслушает доклад о ходе строительства еще одного такого объекта в Туве.