Роскосмос опроверг отказ от сотрудничества с США в проекте по Венере

15.09.2020, 16:42, Новости дня

Роскосмос не отказывается от сотрудничества с США в проекте по запуску на Венеру межпланетной станции «Венера-Д», а планирует лишь воздержаться от широкой международной кооперации по этой миссии, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Ни о каком отказе от сотрудничества с США по проекту «Венера-Д» речи не было. Мы не отказываемся от международного сотрудничества. Речь шла только о непривлечении широкой международной кооперации», – сказал Устименко, комментируя информацию о том, что госкорпорация якобы решила продолжить реализацию этого проекта без участия американской стороны, передает ТАСС.

По его словам, госкорпорация приветствует участие других стран в этой миссии.

«При этом мы готовы нести основную научную часть и техническое исполнение в рамках этого проекта», – отметил руководитель пресс-службы Роскосмоса.

Ранее исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко заявил, что Роскосмос отказался от участия США в проекте по запуску на Венеру межпланетной станции «Венера-Д».

Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.

Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект «Венера-Д».

Эксперт в области космоса Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД о вероятности жизни на Венере.