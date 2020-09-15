Уровень коллективного иммунитета к SARS-Cov-2 варьируется в регионах от 6% до 50% – Роспотребнадзор

15.09.2020, 16:38, Разное



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«Мы брали разные субъекты с разным пиком заболеваемости. Сегодня это исследование продолжается, завершен первый этап. По итогам первого этапа обследованы почти 74,5 тысячи человек в 26 субъектах РФ. Диапазон [выявленного коллективного иммунитета составляет] от 6% до 50% в разных субъектах. По возрастам максимальные – до 71% – показатели популяционного иммунитета установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста», – цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора.

Масштабное тестирование на антитела началось в 22 регионах РФ в июне. «Пилотными» регионами стали Санкт-Петербург, Хабаровский край и Тюменская область. В исследование методом случайной выборки были включены все возрастные группы: дети от года до 17 лет и взрослые 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше.

По данным частной медицинской компании «Инвитро», на сегодняшний день антитела к коронавирусу выявляются у каждого шестого пациента, пожелавшего сдать тест. Всего за минувших четыре месяца были проведены исследования более 680 тысяч образцов. Еще в мае антитела к патогенам выявлялись у каждого восьмого россиянина.

«Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, число заразившихся хоть и снижается, но до нуля не опустилось. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета», – сообщил главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.