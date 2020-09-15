 

Уровень коллективного иммунитета к SARS-Cov-2 варьируется в регионах от 6% до 50% – Роспотребнадзор

15.09.2020, 16:38, Разное


1
минута

«Мы брали разные субъекты с разным пиком заболеваемости. Сегодня это исследование продолжается, завершен первый этап. По итогам первого этапа обследованы почти 74,5 тысячи человек в 26 субъектах РФ. Диапазон [выявленного коллективного иммунитета составляет] от 6% до 50% в разных субъектах. По возрастам максимальные – до 71% – показатели популяционного иммунитета установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста», – цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора.

Масштабное тестирование на антитела началось в 22 регионах РФ в июне. «Пилотными» регионами стали Санкт-Петербург, Хабаровский край и Тюменская область. В исследование методом случайной выборки были включены все возрастные группы: дети от года до 17 лет и взрослые 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше.

По данным частной медицинской компании «Инвитро», на сегодняшний день антитела к коронавирусу выявляются у каждого шестого пациента, пожелавшего сдать тест. Всего за минувших четыре месяца были проведены исследования более 680 тысяч образцов. Еще в мае антитела к патогенам выявлялись у каждого восьмого россиянина.

«Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, число заразившихся хоть и снижается, но до нуля не опустилось. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета», – сообщил главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Такая крепкая дружба, или как Кара Делевинь снова провоцирует слухи о романе – на этот раз с Кайей Гербер

06.07 / Лондон ввел санкции против 25 россиян за нарушение прав человека

12.08 / Назван состав российской вакцины для профилактики коронавируса

02.09 / Хейли Бибер призналась, что завидует длинным ресницам супруга

29.07 / Пропавшего в Липецкой области мужчину обнаружили мертвым в лесу

25.08 / Мнение: Сигнал Кремля силовикам по отравлению Навального

09.07 / Балканы бьются на счастье

20.07 / Мнение: И глумится горбатый главарь

29.06 / Мнение: Экспроприация или “А нас за що?” Часть 2

16.07 / Заложники бумажного благополучия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска