Семенович впервые прокомментировала слухи о романе с Губерниевым

15.09.2020, 15:53, Разное

Недавно в Сети появились фотографии, на которых Анна Семенович запечатлена в компании Дмитрия Губерниева. Певица впервые прокомментировала слухи о романе со спортивным комментатором, а также поцелуй, который попал на снимки.

По словам Анны Семенович, Дмитрий Губерниев является ее давним другом, поэтому она пригласила его для съемок в новом клипе «Манибой». Артистка опубликовала фото со спортивным комментатором и звездой сериала «Универ» Андреем Гайдуляном во время рабочего процесса. Певицу рассмешил тот факт, что соседи запечатлели момент, когда друг приехал к ней, чтобы помочь, а им приписали роман. Поцелуй, который попал на снимок, артистка считает «дружеским». Ее сердце занято, а комментатор уже давно и счастливо женат, поэтому нет даже повода, чтобы распространять подобные слухи. Пару Семенович и Губерниев сыграют только в клипе «Манибой», премьеру которого она анонсировала.

Некоторые комментаторы все равно не поверили певице и посчитали, что она оправдывается. Многие отметили, что только влюбленные могут так держаться за руки.