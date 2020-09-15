Глюкоза пришла на день рождения Давлетярова в платье с экстремальным декольте

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15.09.2020, 15:53, Разное

Глюкоза недавно побывала на мероприятии, приуроченном ко дню рождения Армана Давлетярова гендиректора «Муз-ТВ». Певица выбрала для выхода в свет вечернее платье с экстремальным декольте.
По дороге на вечеринку Глюкоза сняла видео в автомобиле, где она подпевала песне «А если это любовь?», которая звучала в салоне. Знаменитость призналась, что у нее «настроение осень», но «душа требует праздника». Она улыбалась на камеру и позировала для своих подписчиков. Многие отметили, что певица выбрала платье с оригинальным декольте, выполненным в форме прямоугольника, расположенного наискосок. Одно плечо у артистки было открыто, а также была видна большая часть груди без нижнего белья. Вечернее платье было с высоким разрезом, а когда Глюкоза вышла из авто, то накинула легкое пальто на плечи.

Свой образ артистка дополнила кольцами, украшениями из золота и сумочкой белого цвета. Артистка часто выбирает легкий мейкап, как сделала и в этот раз. Волосы Глюкоза уложила в небрежно взбитые локоны, которые придавали ее луку легкости.



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