Ученые: Раздражительность и враждебность могут быть опасными для здоровья

15.09.2020, 15:53, Разное

Ученые из Университета Теннесси в США установили, раздражительность и сарказм могут быть опасными для здоровья человека. Враждебность к окружающим рассматривалась не как разовый случай, а как постоянный характер взаимодействия с другими людьми.

Ученые в течение двух лет проводили наблюдение за 2,3 тыс. пациентов, перенесших инфаркт, и обнаружили увеличение риска смерти от второго сердечного приступа у тех из них, кто вел себя нетерпеливо, раздражительно или саркастически. По словам специалистов, влияние характера на здоровье сердца обусловливается поведенческими и психологическими механизмами. У людей с преобладающими плохими чертами характера наблюдалось увеличение времени свертывания крови, адреналина, холестерина и сердечной реактивности.

Ученые подчеркивают, настроение человека оказывает влияние на выработку полезных и вредных гормонов, при этом оптимисты чаще придерживаются здорового образа жизни, правильного питания, физической активности, не употребляя алкогольных напитков и сигарет. По мнению экспертов, таким людям проще избавиться от вредных привычек, отрицательно влияющих на здоровье сердца и сосудов.