 

В Германии возможные санкции из-за Навального назвали «огнем по своим»

15.09.2020, 15:48, Новости дня

Нельзя допустить включения в повестку новые санкции против РФ по ситуации с блогером Алексеем Навальным, это «огонь по своим», сообщил глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст.

«Если посмотреть, в целом, на санкции, которые ЕС проводит против РФ в течение шести лет, то научное исследование Кильского института мировой экономики и университета Линнань (Lingnan) в Гонконге показало, что только 56% торговых потерь из-за этих санкций несет Россия. Остальной ущерб, составивший около 42 млрд долларов США только за период с марта 2014 года по конец 2015 года, был почти полностью нанесен ЕС», – сказал Эрнст в разговоре с РИА «Новости».

Санкции, по его мнению, вредят самому Евросоюзу, этот эффект авторы исследования назвали friendly fire (огонь по своим).

«Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что, несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против РФ в повестку дня входить не должны», – подчеркнул политик.

Эрнст также заявил, что властям Германии необходимо провести опрос самого Навального, немецкая сторона должна поддержать Россию в расследовании дела.

«Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального», – сказал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, назвать именем Навального.

В Совфеде подчеркнули, что подобные санкции не имеют под собой правового основания.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюз все больше загоняет себя в тупик тем, что продолжает придерживаться санкционной политики в отношении России. Также в Германии рассказали о планах Берлина в ситуации с якобы отравленным блогером Алексеем Навальным.



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