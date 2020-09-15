 

Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией Запада

15.09.2020, 15:43, Разное

Россия усиливает свое влияние на международной арене и укрепляет экономику, отметил спикер. Но есть те, кто не хочет развития нашей страны, сказал Володин в интервью телеканалу “Россия 24”.

По его словам, ситуация с блогером Алексеем Навальным является провокацией западных держав и Соединенных Штатов в частности. “И многие страны под именно дудку США исполняют эту провокацию”, – заявил председатель нижней палаты.

Ситуацию с Навальным хотят использовать, чтобы ввести очередные санкции и остановить развитие России, уверен Володин. “Не получится”, – подчеркнул спикер.

События вокруг Навального произошли на фоне политического кризиса в Белоруссии, заметил Володин. Западу было важно, чтобы Россия не смогла защитить братскую республику в случае вмешательства извне, уверен спикер.

“Граждане Беларуси должны решить судьбу своей страны, они источник власти, и не американцам, не полякам, не литовцам и другим странам решать судьбу Беларуси”, – сказал Володин.



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