Эксперт о риторике Тихановской: Все это уже проходили на Майдане
15.09.2020, 15:43, Разное
На страницах крупной американской газеты в понедельник вышел программный материал белорусского оппозиционера. Светлана Тихановская назвала результаты выборов глав республики сфальсифицированными и призвала соотечественников встать на борьбу с действующим режимом.
Журналист Александр Коц отметил, что политик приняла категоричную позицию. По его словам, в информационном поле протестов точка зрения оппонентов не существует, ее просто блокируют. “Все это уже проходили на Майдане”, – цитирует эксперта сайт “Комсомольская правда”.
Тихановская почувствовала себя значимой исторической личностью и даже посмела выдвинуть ультиматум российскому президенту. Оппозиционер заявила, что все соглашения, которые Владимир Путин подпишет с Александром Лукашенко, будут пересмотрены новой властью.
Журналист обратил внимание, что Светлана Тихановская не выдвигала никаких требований председателю КНР Си Цзиньпину, который тоже признал результаты выборов. Это связано с тем, что оппозиционер хочет настроить белорусов против России и обвинить соседей в поддержке диктатора.
Отметим, что сейчас Светлана Тихановская находится с детьми в Литве. Политик покинула Белоруссию через несколько дней после оглашения итогов президентского голосования. Соратники оппозиционера рассказали, что к переезду ее подтолкнули власти.
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