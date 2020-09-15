Психологи объяснили, почему люди боятся роботов, похожих на людей

15.09.2020, 15:35, Новости дня

Как только в мире появились роботы, внешне похожие на человека, у самих людей стало возникать далеко неоднозначное к ним отношение. Такие машины сначала многих утомляли, а затем даже начинали пугать. Ученые еще в семидесятых годах выявили так называемый эффект «зловещей долины», который приводит в ужас людей, видящих роботов, очень схожих по внешности с человеком.

Это очень похоже на то, когда люди якобы видят привидения. Игра ума, воображение, понимание того, что перед тобой обычная машина и множество сомнений, обрушивающихся одновременно, сильно давят на психику, утверждают ученые из Университета Эмори.

А вообще, человеку свойственна так называемая антропоморфизация – умение «видеть» изображения лиц на облаках, в любых случаях игры света и тени. Мы слишком много фантазируем и можем сами себя напугать, говорят ученые.