Разработан экологический чистый способ преобразования кремния в наночастицы

15.09.2020, 15:35, Новости дня

Средний срок эксплуатации солнечных батарей составляет от 25 до 30 лет. Их количество быстро растет. Таким образом, вскоре перед нами станет очередная и очень острая проблема утилизации.

Новый способ переработки кремниевых пластин изобрели ученые из Московского государственного университета и специалисты из Сколтеха. В результате появилась возможность получать из кремния наночастицы, которые затем можно использовать в высокотехнологической отрасли.

Данная технология абсолютно безопасна для окружающей среды, сообщают разработчики. А сырья для нее будет много. По предварительным прогнозам, до 2050 года в мире накопится не менее 60 млн тонн отработавших свой век фотоэлектрических пластин.