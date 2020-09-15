Немецкие учёные изобрели прибор для измерения глубины озабоченности

15.09.2020, 15:31, Разное

Учёные и инженеры из Фраунгоферовского института интегральных схем, известному на весь мир изобретением формата mp3, разработали универсальное устройство для измерения глубины озабоченности различных лиц и организаций.

В приборе установлена видеокамера, которую необходимо направить на текст официального заявления о выражении глубокой озабоченности, после чего через несколько секунд на индикаторе отобразится глубина озабоченности в метрах.

– Мы очень глубоко озабочены сложившейся ситуацией, когда различные политики, дипломаты и общественные деятели выражают свою озабоченность по различным вопросам, но выглядит это так однотипно, что совершенно невозможно узнать, скрываются ли за этими сухими заявлениями какие-то настоящие эмоции, либо это просто формальная отговорка. Наш прибор наконец решит эту проблему. Получив текст заявления, он с помощью разработанной нами нейросети ищет в интернете различную информацию об «озабоченном», определяет степень его известности и влияния, а также готовность перейти от заявлений к каким-либо действиям. Вся информация обрабатывается специальным чипом, созданном в нашем институте, в результате чего выдаётся итог — число от 0 до 10994. В качестве максимального значения мы выбрали глубину Марианской впадины, что соответствует, скажем так, непробиваемому дну, — рассказал подробности об изделии ведущий инженер команды разработчиков Андреас Лоффер.

Окончательную калибровку измерителя планируется провести на открывающейся 15 сентября 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, после чего он поступит в серийное производство и свободную продажу по цене 1495 евро. Известно, что российский МИД уже сделал предзаказ 1000 приборов для своих сотрудников.

Также в скором времени разработчики планируют выпустить платное мобильное приложение с аналогичными функциями, однако его точность измерения составит всего 100 метров (против 1 метра у прибора) из-за слабой аппаратной начинки смартфонов.