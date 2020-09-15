 

Пиарщики втянули Трампа в скандал с российскими военными самолетами

15.09.2020, 15:23, Разное

Сообщается, что пиарщики Дональда Трампа демонстрировали предвыборную рекламу с российскими самолетами с 8 по 12 сентября. На плакате изображены несколько военнослужащих, а рядом пролетают три самолета.

Надпись на картинке просит американцев поддержать свою армию. По мнению экспертов газеты Politico, самолеты на плакате – российские МиГ-29 четвертого поколения.

Оружие в руках у солдат тоже не американского производства. Критики Трампа считают, что это автоматы АК-74. Аналитики уверены, что пиарщики президента США взяли для агитационной кампании стоковое изображение из Сети.

Выборы президента США – 2020 состоятся 3 ноября. Фаворитом гонки является кандидат от демократов Джо Байден. По опросам социологом, проголосовать за него готовы около половины избирателей.

Дональд Трамп считает, что его оппонент не готов руководить страной. В случае победы кандидата от Демпартии, США ждет провальная внешняя политика, уверен глава Белого дома.

По мнению президента США, Джо Байден недостаточно умен для переговоров с российским и китайским лидерами. Дональд Трамп высоко оценил интеллектуальные способности Владимира Путина и Си Цзиньпина. Кандидат от демократов не дотягивает до их уровня, заявил глава Белого дома.



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