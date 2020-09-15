Генсек ООН «глубоко обеспокоен» ситуацией в Беларуси

15.09.2020, 15:20, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией в Беларуси, в частности продолжающимся применением силы против мирных демонстрантов и задержаниями людей, которые пользуются своими законными демократическими правами.

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, Гутерриш также обеспокоен сообщениями о применении тактики запугивания в отношении гражданского общества, СМИ и оппозиционных деятелей.

«Он призывает власти Беларуси воздержаться от применения силы в отношении участников мирных собраний и обеспечить полное расследование и рассмотрение утверждений о применении пыток и других видов жестокого обращения в отношении лиц, содержащихся под стражей», – сказал Дюжаррик.

«Генеральный секретарь подчеркнул, что нынешний кризис может быть урегулирован только белорусским народом на основе широкого, всеохватывающего диалога, который должен начаться незамедлительно в интересах стабильности», – заявил в завершение пресс-секретарь.