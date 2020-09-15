 

Ученые нашли возможное свидетельство существования внеземной жизни

15.09.2020, 15:20, Новости дня

Международная группа астрономов объявила о выявлении редкой газовой молекулы, фосфина, в облаках над Венерой, что может быть первым достоверным свидетельством существования внеземной жизни в Солнечной системе.

Исследователи сообщили, что на Земле фосфин производится только промышленным способом или вырабатывается микроорганизмами, обитающими в бескислородной среде.

Международная группа, в которую входят исследователи из Великобритании, США и Японии, опубликовала свои результаты в двух изданиях – журналах Nature и Astrobiology.

Фосфин был впервые обнаружен в ходе наблюдений, проведенных астрономом Кардиффского университета Джейн Гривз на Гавайях. После этого открытие было подтверждено с помощью более чувствительного радиотелескопа в Чили.

По оценкам ученых, фосфин существует в облаках Венеры в небольшой концентрации, лишь около 20 молекул на миллиард. Тем не менее, проведя несколько расчетов, ученые установили, что на планете нет небиологических источников, которые могли бы объяснить уровень фосфина, обнаруженный в атмосфере.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / На муниципального депутата из Москвы Галямину заведено дело

20.07 / Нефть подешевела на падении спроса из-за пандемии

02.09 / Нардеп от “Слуги народа” – парламенсткому фотокорпеспонденту: Держись хорошо за балкон, от удивления не упади

23.08 / «Стойкое падение уровня жизни» – Fox News рассказал, о чём молчат политики в США

17.07 / Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза

07.07 / Лукашенко пожаловался на «разбалованных» бизнесменов

18.07 / Во Львовской области задержали сирийских нелегалов – Госпогранслужба

12.08 / Стало известно состояние певицы Легкоступовой после операции

10.07 / Суд арестовал Фургала

30.07 / Минск завил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска