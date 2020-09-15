 

Королева с Тарзаном после скандала с кражей опубликовала кадры с отдыха

15.09.2020, 15:17, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Наташа Королева опубликовала видео, на котором она запечатлена на отдыхе с супругом Тарзаном. Пока СМИ обсуждают скандал с кражей в звездной семье и неверностью стриптизера, пара наслаждается обществом друг друга.
Наташа Королева напевает свою композицию «Лето кастаньет», а супруг ее нежно обнимает и целует в шею. Некоторые слова в песне артистка изменила и спела об Эгейском побережье. Когда именно было снято это видео, непонятно. Внимание поклонников и журналистов привлекло то, что кадры знаменитость опубликовала в разгар скандала вокруг ее семьи.

Недавно Telegram-канал Mash обнародовал обращение актрисы Анастасии Шульженко, которая заявила, что у нее была интимная связь с Тарзаном. Девушка уверяла, что скрывала это и ничего не требовала от своего знаменитого возлюбленного. Супруга Сергея Глушко теперь обвиняет соперницу в том, что она украла из ее дома драгоценности. Шульженко уверяет, что ничего не брала из дома Королевой, а также призналась, что «боится теперь за свою жизнь».

Певица и стриптизер полностью опровергают заявление о том, что они угрожают девушке. Наташа Королева готова отстаивать справедливость и идти в суд, чтобы Анастасии Шульженко ответила за клевету.



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